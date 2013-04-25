Простой флеш-баннер

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен7 заявок134 просмотра

День добрый.

Отрисован макет в фотошопе (все ключевые кадры), нужно сделать на его основе несколько простых эффектов во флеше + пару эффектов вытащить и повторить из другого исходника fla.

ТЗ в приложении

Сделать нужно в течение 2-3 часов.

12 лет назад
parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IMit_ua
Виктор 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Виктор выполнил всё в точности по ТЗ, никаких нареканий. Вежлив в общении и пунктуален в сроках. Считаю сотрудничество очень успешным.
Очень приятно работать с Антоном - четкое тз, приятное общение, мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

IMit_ua
Виктор 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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