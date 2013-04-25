Простой флеш-баннер

На годовщину свадьбы сделать на основе представленных фотографий композицию. Желательно чтобы все было отрисовано с нуля. Хочется чтобы это осталось на долгую память и понравилось второй половинке. Что-то в таком стиле: http://www.youtube.com/watch?v=G1jWOrVDMyk