Требуется сделать 4 flash баннера различного размера на автомобильную тематику. Бюджет около $20 за один баннер
Простой флеш-баннер
День добрый.
Отрисован макет в фотошопе (все ключевые кадры), нужно сделать на его основе несколько простых эффектов во флеше + пару эффектов вытащить и повторить из другого исходника fla.
ТЗ в приложении
Сделать нужно в течение 2-3 часов.
Выбранный исполнитель
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