Сделать портрет на основе фтографий.

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Завершен7 заявок224 просмотра

На годовщину свадьбы сделать на основе представленных фотографий композицию. Желательно чтобы все было отрисовано с нуля. Хочется чтобы это осталось на долгую память и понравилось второй половинке.

Что-то в таком стиле:

http://www.youtube.com/watch?v=G1jWOrVDMyk

12 лет назад
polkanov
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
12 лет назад
$75
5 дней
Взялся! Что-то сделал. В итоге пропал. То что сделал мне не сильно понравилось поэтому не стал уже добиваться завершения работы.
Хороший заказчик, жаль что в силу некоторых форсмажорных причин не получилось до конца довести сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
12 лет назад

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