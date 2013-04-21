Создание анимационной заставки перед видеороликом

Нужно выложить на свой же сайт видео, и чтобы оформить его интереснее предполагается сделать заставку, короткую, секунд 5-7, нужно обыграть буквы названия и сферу деятельности компании (обучение иностранным языкам)

Пример "сценария" : в начале – на заднем плане цветной и объемный фрагмент карты, на переднем плане – сетка из слов на разных языках (серых или коричневых). 10 букв названия разбивают сетку изнутри и остаются на первом плане. Варианты сценария возможны разные, предложения только приветствуются.

Прошу оставлять отзывы сразу с денежной оценкой, хотя бы ориентировочной.