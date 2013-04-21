Создание анимационной заставки перед видеороликом

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки127 просмотров

Нужно выложить на свой же сайт видео, и чтобы оформить его интереснее предполагается сделать заставку, короткую, секунд 5-7, нужно обыграть буквы названия и сферу деятельности компании (обучение иностранным языкам)

Пример "сценария" : в начале – на заднем плане цветной и объемный фрагмент карты, на переднем плане – сетка из слов на разных языках (серых или коричневых). 10 букв названия разбивают сетку изнутри и остаются на первом плане. Варианты сценария возможны разные, предложения только приветствуются.

Прошу оставлять отзывы сразу с денежной оценкой, хотя бы ориентировочной.

12 лет назад
yourliberty
Елена 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Флеш-анимация на заднем фоне сайта

    Есть сайт с фиксированным дизайном 1000 px, находится по центру экрана. Нужно сделать во флеше силуэт человека, который появляется например в левой части экрана и исчезает, потом появляется в правой части и исчезает. ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен ролик

    Здравствуйте, Необходимо сделать ролик об новом интернет портале о бизнесе. Что то на подобии такого: http://youtu.be/_n2DnM18yfU Сколько подобная работа стоит, не знаю. ...

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Коротенький Flash-ролик

    Нужно создать небольшой Flash ролик, персонажи отрисованы (в прикреп. файле, но не все; все в исходнике, который вышлем исполнителю). Перемещения персонажей описаны ниже. Просьба указывать цену и сроки. 1 действие: матрешка – ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подправить флешку

    В баннере в данный момент выводятся 3 товара в виде картинки. Нужно подправить... Заменить данные картинки на содержимое страницы ... (В данном месте будут меняться товары по таймингу в png без фона)... флешка ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать анимацию в пдфке

    Добрый день! есть пдф файл. В нём презенташка. на ней - на ОДНОЙ страничке нужно сделать анимационное решение! что и как - покажу! в личку САМ ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется интерактивная флеш-карта России на сайт

    $50

    Flash карта регионы России. Варианты использования карты это возможность всплывающих окон с изображением и текстовой информацией о государственных учреждениях и организациях, с возможностью добавления самому по мере возрастания спроса на услуги. Возможность настроить ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать флеш-меню

    Срок 1 сутки Нужно по макету сделать круговое меню макет есть в PSD при наведении на пункты - меняется фотография в центре также подсвечивается желтым при наведении ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Есть задача для флешера.

    Есть задача для флешера. Важно, чтобы Вы умели навыки рисования т.к. я надеюсь на работу с Вами и в будущем. Пожалуйста в своих ответах оцените свою работу по каждому отдельному пункту: ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад