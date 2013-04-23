Разработать флеш-меню

Срок 1 сутки

Нужно по макету сделать круговое меню

макет есть в PSD

при наведении на пункты - меняется фотография в центре

также подсвечивается желтым при наведении

по клику - ссылка на http://ya.ru/ (в качестве заглушки)

полу-прозрачность (по возможности) сохранить

фон должен быть прозрачным, т.е. если мы вставим флэш-ролик на другую страницу с другим фоном, то он должен там нормально отображаться

это всё

работы на час...