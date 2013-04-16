Нужно создать flash ролик состоящий из 12 слайдов, с последующим переводом его в видео (full hd). Картинки и тексты для ролика есть. В ролике будут меняться картинки, меняться реплики (всплывать и исчезать). Прошу называть сумму ...
Задача для аниматора с творческим мышлением
Необходимо придумать и реализовать анимацию рисунка на главной странице сайта.
Главные требования:
1. Солидность анимации/идеи
2. Небольшой размер и продолжительность, и нагрузка при анимации
3. Кроссплатформенность анимации
4. Анимация на тематику – Мультисервис
5. Цветовая палитра ограничена в ч/б варианте и не большое использование оранжевого
6. Обязательный элемент в анимации – планета
Сроки выполнения – не более 2 недель
Проект на главной которого необходима анимация – boody.ru
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