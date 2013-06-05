Нужно создать две группы одну в ВК втору в ФБ; Тема дизайна на странице компании http://malavit.ru/ ДИЗАЙН Должен быть ориентирован на молодеж!
Создание Flash-ролика
Нужно создать flash ролик состоящий из 12 слайдов, с последующим переводом его в видео (full hd). Картинки и тексты для ролика есть. В ролике будут меняться картинки, меняться реплики (всплывать и исчезать). Прошу называть сумму и время выполнения.
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