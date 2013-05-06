Сделать анимацию как на сайте http://suerda.com

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок213 просмотров

Приветствую всех.

Необходимо сделать анимашку в шапку сайта, будь это просто анимацией или флеш решать вам.

Анимашка должна быть ТОЧНО такой же только с нашими картинками. Эффект появления каждой из картинок (сначала луч обрисовывающий грани) обязателен.

По оплате предлагайте бюджет, НО оплата к сожалению когда покажем заказчику работу. От вас сроки до четверга/пятницы, от меня оплата пятница/понедельник. Оплата может быть на вебмани, яндекс. Второе предпочтительнее.

Жду вопросов, спс за внимание.

12 лет назад
pk-ts
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$30
2 дня
Все гуд, на высшем уровне. Хотелось бы отметить доверие человека, и больше терпение :) Обязательно обращусь еще.
Спасибо за интересный проект и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад

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