Сделать анимацию как на сайте http://suerda.com

Приветствую всех.

Необходимо сделать анимашку в шапку сайта, будь это просто анимацией или флеш решать вам.

Анимашка должна быть ТОЧНО такой же только с нашими картинками. Эффект появления каждой из картинок (сначала луч обрисовывающий грани) обязателен.

По оплате предлагайте бюджет, НО оплата к сожалению когда покажем заказчику работу. От вас сроки до четверга/пятницы, от меня оплата пятница/понедельник. Оплата может быть на вебмани, яндекс. Второе предпочтительнее.

Жду вопросов, спс за внимание.