Рекламная анимация

Нужно придумать сюжет и персонажей для серии рекламных роликов с красивой анимацией.

По анимации... В многих портфолио только простейшая 2д анимация по готовым рисункам, без доп. элементов и движений... В итоге хотелось бы получить что - то более зрелищное с доп элементами к примеру как тут http://www.youtube.com/watch?v=ON7A2pfPFQQ