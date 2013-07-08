Flash анимация шапки сайта

Нужно анимировать шапку сайта. Исходник есть в psd. В шапку нужно будет добавить фоновый звук, и кнопку включения и выключения звука. Периодически пролетает чайка, и кричит. Облака плывут, вода чуть колышется. Все.

Жду от вас сроки и цену. Если делали, нечто подобное кидайте ссылку.