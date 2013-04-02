Анимация логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок302 просмотра

Есть логотип и сценарий Анимации

Нужно сделать 15 секундный ролик (видеозаставку) в Full НD

12 лет назад
Aqq
61 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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