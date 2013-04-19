Анимация шапки сайта

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Завершен10 заявок240 просмотров

Нужна анимация шапки сайта.

12 лет назад
seo-lamer
Егоров 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sadovsky-Sergey
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Очень грамотный и профессиональный подход. Такое не часто встретишь. Сергей хорошо разбирается в своем деле. Работу выполнил очень качественно, не смотря на невысокую цену. Единственный мину: очень сильно затянул сроки.
Рад сотрудничеству. ТЗ достаточно четкое, оплата моментальная - всё отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sadovsky-Sergey
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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