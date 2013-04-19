Создать рекламный видеоролик длительностью 15-20 секунд, не более. Персонажи рисованные, анимированные, движения не сложные. Есть прототип персонажей в CDR (см. приложение). Ролик нужен в двух вариантах разрешения: DV PAL (avi) 720x576 ...
Анимация шапки сайта
Нужна анимация шапки сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно создать аним гиф баннер 468 x 60 и подкоректировать тот что есть Сразу пишите вашу ценуЗавершен12 лет назад
На сайте http://fotoprofbest.ru/ нужно обновить флешь в шапке На выходе хочу получить файл flash.swf для установки на сайт с нужными размерами(получил+вставил=обновление) Жду предложения по стоимости и срокам.Завершен12 лет назад
- $100
Есть логотип и сценарий Анимации Нужно сделать 15 секундный ролик (видеозаставку) в Full НDАнимация14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать прогрыватель MP4 (видео) файлов на флеше - без кнопок и какого либо вообще интерфейса - надо чтоб в параметрах FlashVars - передаем имя файла - и он его проигрывает без остановки по кругу. ...Анимация5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создание максимально "легкую" анимацию GIF из видео. Не больше 8 секунд. Видео - разные форматы.Анимация7 заявокЗакрыт12 лет назад
Интересует разработка FLASH карты проезда. Срок к четвергу.Анимация5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется из исходника сделать gif-анимацию 100х100px и такую же 50х50px. Нужны только 3 более плавно вращающихся зеленых листа, указанных размеров. Исходник прилагается.Завершен12 лет назад
- $100
Добрый день уважаемые дизайнеры! Нужна ваша помощь в продвижении очень полезного сервиса, который позволит находить товарища по счастью (чай-кофе попить или в кино сходить, например). Нужно нарисовать графический баннер в 6 размерностях. ...Завершен12 лет назад
Баннер на сайт. С вас портфолио и цены.Анимация26 заявокЗакрыт12 лет назад