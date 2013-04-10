Исправить телефон на swf

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Завершен8 заявок240 просмотров

Добрый день!

Нужно:

1. тел. 8 (495) 509-37-39 заменить на 8 (499) 704-37-39. шрифт, размер, местоположение не менять.

2.ОТДЕЛЬНО сделать из swf - jpeg.(статичную картинку)

12 лет назад
MihaV82
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maha71
Ирина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Задача стояла корректировка анимационной шапки для сайта Работа была выполнена быстро и профессионально. Мелкие доработки были выполнены быстро и без нареканий. Спасибо большое!
Хороший заказчик, рекомендую. Грамотное ТЗ, уважительное отношение, постоянно на связи.

Заявки фрилансеров

maha71
Ирина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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