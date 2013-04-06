Анимация для экрана в бистро

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  2. Анимация
Закрыт10 заявок220 просмотров

Здравствуйте коллеги. необходимо разработать анимацию появления различных продуктов (фото) из меню итальянского бистро. Транслироваться все это будет на плазме.

Пример исполнения можно взять у Бургеркинга:

https://docs.google.com/file/d/0B67vHhRoYDsEalAxNmg1MVpYUjA/edit?pli=1

Сценарий предоставим.

Интересует стоимость и сроки на примере бургеркинга. Спасибо.

12 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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