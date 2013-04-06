Часть сайта сделана на флэше. Во флэш вшита ссылка, её нужно исправить, заменить на другую (файлы .fla и .swf в наличии). плюс возможны также дополнительные работы по флэшу по этому же сайту
Создать бегущую строку из логотипов
Доброго времени суток! Хотим поставить на сайт бегущую строку из логотипов компаний поставщиков оборудования.
Хотелось бы плавную анимацию, хорошее качество прорисовки логотипов.
Заявки фрилансеров
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