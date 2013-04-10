Дизайн соц. групп ВК ФБ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки194 просмотра

Нужно создать две группы одну в ВК втору в ФБ;

Тема дизайна на странице компании http://malavit.ru/

ДИЗАЙН Должен быть ориентирован на молодеж!

12 лет назад
dima_maltseff
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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