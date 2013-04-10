Задача для художника-аниматора

Делаю компьютерную игры. Сейчас на этапе выбора моделей, главного героя, атмосферы игры. Уже есть идеи главного героя, для этих целей нужен художник, который сможет нарисовать героя, модельер для создания 3д модели и аниматор, который оживит модель. Желательно, что бы это был 1 человек для простоту сотрудничества.