Нужно создать flash ролик состоящий из 12 слайдов, с последующим переводом его в видео (full hd). Картинки и тексты для ролика есть. В ролике будут меняться картинки, меняться реплики (всплывать и исчезать). Прошу называть сумму ...
Задача для художника-аниматора
Делаю компьютерную игры. Сейчас на этапе выбора моделей, главного героя, атмосферы игры. Уже есть идеи главного героя, для этих целей нужен художник, который сможет нарисовать героя, модельер для создания 3д модели и аниматор, который оживит модель. Желательно, что бы это был 1 человек для простоту сотрудничества.
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