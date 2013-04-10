Задача для художника-аниматора

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок322 просмотра

Делаю компьютерную игры. Сейчас на этапе выбора моделей, главного героя, атмосферы игры. Уже есть идеи главного героя, для этих целей нужен художник, который сможет нарисовать героя, модельер для создания 3д модели и аниматор, который оживит модель. Желательно, что бы это был 1 человек для простоту сотрудничества.

12 лет назад
eGorets
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание Flash-ролика

    Нужно создать flash ролик состоящий из 12 слайдов, с последующим переводом его в видео (full hd). Картинки и тексты для ролика есть. В ролике будут меняться картинки, меняться реплики (всплывать и исчезать). Прошу называть сумму ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн соц. групп ВК ФБ

    $50

    Нужно создать две группы одну в ВК втору в ФБ; Тема дизайна на странице компании http://malavit.ru/ ДИЗАЙН Должен быть ориентирован на молодеж!

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать анимацию как на сайте http://suerda.com

    Приветствую всех. Необходимо сделать анимашку в шапку сайта, будь это просто анимацией или флеш решать вам. Анимашка должна быть ТОЧНО такой же только с нашими картинками. Эффект появления каждой из картинок ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Виртуальные туры

    Нужно собрать виртуальный тур. Пишите цена за штуку (1 помещение) Объем работ порядка 5-10 помещений.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламная анимация

    Нужно придумать сюжет и персонажей для серии рекламных роликов с красивой анимацией. По анимации... В многих портфолио только простейшая 2д анимация по готовым рисункам, без доп. элементов и движений... В итоге хотелось бы получить ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать бегущую строку из логотипов

    Доброго времени суток! Хотим поставить на сайт бегущую строку из логотипов компаний поставщиков оборудования. Хотелось бы плавную анимацию, хорошее качество прорисовки логотипов.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отредактировать гиперссылку во флеше

    Часть сайта сделана на флэше. Во флэш вшита ссылка, её нужно исправить, заменить на другую (файлы .fla и .swf в наличии). плюс возможны также дополнительные работы по флэшу по этому же сайту

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимация для экрана в бистро

    Здравствуйте коллеги. необходимо разработать анимацию появления различных продуктов (фото) из меню итальянского бистро. Транслироваться все это будет на плазме. Пример исполнения можно взять у Бургеркинга: https://docs.google.com/file/d/0B67vHhRoYDsEalAxNmg1MVpYUjA/edit?pli=1 ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад