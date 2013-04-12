Здравствуйте.

Требуется изготовить три ролика С ОЗВУЧКОЙ продолжительностью 5сек. каждый. Обязательно ознакомьтесь с описанием задания. Изготовление без озвучки не интересует!

Первый ролик:

В центре экрана пиктограмма с «корзиной» интернет-магазина.

Вокруг пиктограммы множество мотков пряжи разных размеров и цветов.

Стрелка курсора кликает по пиктограмме, после чего клубки попадают в увеличивающуюся по мере наполнения корзину.

Появляется надпись: Закажи на www.ххх.ru

Озвучивание первого ролика:

Вяжешь? (1-й женский голос, помладше)

Нужна пряжа? (2-й женский голос, постарше)

Свяжись с нами!!! (оба голоса вместе)

Закажи на ХХХ.RU!!!

Второй ролик:

Композиция из разноцветных мотков пряжи, увенчанных спицами, в декоративной корзине.

На корзину кликает стрелка курсора и она из декоративной превращается в рисованную корзину интернет-магазина, наполненную теми же мотками пряжи. Появляется надпись:

закажи на www.ххх.ru

Озвучивание второго ролика:

Нужна пряжа? (1-й женский голос, помладше)

Свяжись с нами! (2-й женский голос, постарше)

ХХХ.RU!!! (оба голоса вместе)

Третий ролик:

Мы видим разноцветные клубки пряжи крупно. Например, на всем экране всего несколько штук. В один воткнуты две спицы.

Камера отъезжает на нас и по мере ее воображаемого движения в кадр попадает все больше и больше клубков, открывая масштабную картину.

Ближе к четвертой секунде мы видим бескрайнее поле клубков, превратившихся при таком удалении уже в точки.

Во все поле клубков выложена (связана) надпись ххх.ru, на пятой секунде на которую наводится курсор и надпись под его нажимом «кликается» («нажимается»).

Озвучивание третьего ролика:

Нужна пряжа?

Свяжись с нами!

Закажи на ХХХ.RU!!!

В предложении укажите:

1. Стоимость.

2. Срок изготовления.

3. Ссылки на примеры работ.