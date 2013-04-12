Нужно создать flash ролик состоящий из 12 слайдов, с последующим переводом его в видео (full hd). Картинки и тексты для ролика есть. В ролике будут меняться картинки, меняться реплики (всплывать и исчезать). Прошу называть сумму ...
Изготовить три ролика с озвучкой
Здравствуйте.
Требуется изготовить три ролика С ОЗВУЧКОЙ продолжительностью 5сек. каждый. Обязательно ознакомьтесь с описанием задания. Изготовление без озвучки не интересует!
Первый ролик:
В центре экрана пиктограмма с «корзиной» интернет-магазина.
Вокруг пиктограммы множество мотков пряжи разных размеров и цветов.
Стрелка курсора кликает по пиктограмме, после чего клубки попадают в увеличивающуюся по мере наполнения корзину.
Появляется надпись: Закажи на www.ххх.ru
Озвучивание первого ролика:
Вяжешь? (1-й женский голос, помладше)
Нужна пряжа? (2-й женский голос, постарше)
Свяжись с нами!!! (оба голоса вместе)
Закажи на ХХХ.RU!!!
Второй ролик:
Композиция из разноцветных мотков пряжи, увенчанных спицами, в декоративной корзине.
На корзину кликает стрелка курсора и она из декоративной превращается в рисованную корзину интернет-магазина, наполненную теми же мотками пряжи. Появляется надпись:
закажи на www.ххх.ru
Озвучивание второго ролика:
Нужна пряжа? (1-й женский голос, помладше)
Свяжись с нами! (2-й женский голос, постарше)
ХХХ.RU!!! (оба голоса вместе)
Третий ролик:
Мы видим разноцветные клубки пряжи крупно. Например, на всем экране всего несколько штук. В один воткнуты две спицы.
Камера отъезжает на нас и по мере ее воображаемого движения в кадр попадает все больше и больше клубков, открывая масштабную картину.
Ближе к четвертой секунде мы видим бескрайнее поле клубков, превратившихся при таком удалении уже в точки.
Во все поле клубков выложена (связана) надпись ххх.ru, на пятой секунде на которую наводится курсор и надпись под его нажимом «кликается» («нажимается»).
Озвучивание третьего ролика:
Нужна пряжа?
Свяжись с нами!
Закажи на ХХХ.RU!!!
В предложении укажите:
1. Стоимость.
2. Срок изготовления.
3. Ссылки на примеры работ.
Заявки фрилансеров
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