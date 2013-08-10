Анимация для сайта автомоек

Нужно создать флеш-анимацию для сайта-каталога автомоек. Анимация будет использована в верхней части сайта, ее приблизительные размеры: 230x880 точек

Суть анимации:

Действие происходит в двумерном пространстве, вид с левого бока. Справа грязный легковой автомобиль заезжает на автомойку портального типа (П-образная конструкция, которая моет автомобили по бокам и сверху. для зрителя эта мойка будет выглядеть как узкий вертикальный прямоугольник, так как это вид сбоку), далее автомобиль остается на месте, а портальная мойка сама движется назад-вперед, при этом выполняет разные действия (первый проход мойки - намыливание машины, второй - мойка водой, третий - покрытие воском). Машина в этих этапах должна выглядеть соответствующе - изначально грязная, далее намыленная шампунем, далее покрытая каплями воды после смытого шампуня и потом она должна блестеть после покрытия воском.

После этих 3-х заходов чистый автомобиль едет дальше (в левую сторону от нас) и уезжает. Далее цикл повторяется.

Нужно будет отрисовать все эти элементы (автомобиль, мойка, эффекты от мойки, может быть пару деревьев на улице).

Укажите пожалуйста сроки и стоимость работ.