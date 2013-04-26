Сделать GIF или flash для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен2 заявки635 просмотров
#1$30

Необходимо сделать GIF или flash для сайта http://internet-chekhov.ru (правое меню).

Идея следующая:

Каждому, новому абоненту интернет ИнтерКом, (подключившемуся абоненту)

Лицензионный антивирус Касперского-2013, в подарок.

Слова можно переставлять ли дополнять различными выражениями, но что бы идея подарка антивируса касперского сохранялась. Можно позицианировать антивирус касперского, как лучший антивирус на сегодняшний момент.

Нужна креативная идея!

12 лет назад
rixmedia
Антон 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

Awe
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Отличный flash дизайнер, хорошо понял поставленную задачу и оперативно внес необходимые изменения. Рекомендую!
Очень доволен проведенным конкурсом. Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Awe
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1

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