Оживить шапку сайта flash-анимацией

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок145 просмотров

Задача: оживить шапку flash-анимацией.

Анимация: предполагается легкая анимация, которая будет создавать приятную, живую и реальную атмосферу.

Решения:

- сияние солнечного света или солнечные блики от окон дома.

- падающие лисья с деревьев . Легкий ветер

- создание эффекта живой воды у подножья берега.

- предложения от аниматора.

Шапка в приложении. Исходник вышлю исполнителю.

От Вас:

- портфолио

- сроки и стоимость

Если будут альтернативные решения - пишите. Рассмотрим.

Оплата: Я.д или ВМР

12 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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