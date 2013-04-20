Анимация 2-х элементов на сайте.

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Завершен2 заявки161 просмотр

Добрый день!

Нужно следующее:

1. Небольшая, изящная анимация логотипа - конкретно буквы "О". - оживить появление волн.

2. Нужно "оживить" серую полосу между черной полосой и слайдшоу.

Примерно как на сайте Сбербанка (http://sberbank.ru/sverdlovsk/ru/), блик полоски под логотипом. Цвет, реализацию,скорость необходимо придумать вам.

Макет сайта в приложении (в jpg).

Выполненную работу просьба интегрировать в существующую( грубую) вёрстку, чтобы сразу можно было оценить результат (тоже в приложении).

Прошу указать стоимость Вашей работы, условия оплаты и срок выполнения.

С уважением, Михаил

12 лет назад
Baranov133
Михаил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа сделана замечательно и в оговоренные сроки, все нюансы - учтены и добросовестно отработаны. Огромное спасибо
Отличный заказчик! Все четко и понятно. Оплата вовремя и без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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