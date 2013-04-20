Анимация 2-х элементов на сайте.

Добрый день!

Нужно следующее:

1. Небольшая, изящная анимация логотипа - конкретно буквы "О". - оживить появление волн.

2. Нужно "оживить" серую полосу между черной полосой и слайдшоу.

Примерно как на сайте Сбербанка (http://sberbank.ru/sverdlovsk/ru/), блик полоски под логотипом. Цвет, реализацию,скорость необходимо придумать вам.

Макет сайта в приложении (в jpg).

Выполненную работу просьба интегрировать в существующую( грубую) вёрстку, чтобы сразу можно было оценить результат (тоже в приложении).

Прошу указать стоимость Вашей работы, условия оплаты и срок выполнения.

С уважением, Михаил