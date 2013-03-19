Baranov133

Михаил Baranov133

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Анимация 2-х элементов на сайте.

    Добрый день! Нужно следующее: 1. Небольшая, изящная анимация логотипа - конкретно буквы "О". - оживить появление волн. 2. Нужно "оживить" серую полосу между черной полосой и слайдшоу. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Адаптация дизайна сайта под широкоэкранный монитор

    $50

    Добрый день! Нужно сделать адаптация дизайна сайта ссылка в текстовом файле под широкоэкранный монитор.(16:9), ширина не более 1280px. При просмотре существующего макета (1000px), появляются пустоты в верхнем меню, и по бокам. ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать главную страницу сайта кукол

    $100

    Добрый день, Нужно нарисовать дизайн-макет главной страницы для сайта по изготовлению кукол "Мастерская Елены Бура". Очень понравился сайт вот этот http://www.handmadeteddy.ru/showcase/textile-dolls Нужно сделать что-то в этом ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Анимация 2-х элементов на сайте.
Отличный заказчик! Все четко и понятно. Оплата вовремя и без проблем. Рекомендую!
Работа сделана замечательно и в оговоренные сроки, все нюансы - учтены и добросовестно отработаны. Огромное спасибо
Ответный отзыв
Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Создать главную страницу сайта кукол
Очень понравилось работать с Михаилом! Спасибо Вам за интересный проект, четко поставленную задачу, моментальную оплату. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Светлана, разрабатывала дизайн сайта для мастерской кукол. Отлично получилось все. Идеи - прекрасные, Стилистика - замечательная. Кроме того, сроки работы очень оптимальные. Всем рекомендую сотрудничество со Светланой! С уважением, Михаил. Екатеринбург.
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