Baranov133

Добрый день! Нужно следующее: 1. Небольшая, изящная анимация логотипа - конкретно буквы "О". - оживить появление волн. 2. Нужно "оживить" серую полосу между черной полосой и слайдшоу. ...
Анимация1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Добрый день! Нужно следующее: 1. Небольшая, изящная анимация логотипа - конкретно буквы "О". - оживить появление волн. 2. Нужно "оживить" серую полосу между черной полосой и слайдшоу. ...
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