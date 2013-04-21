Специалист по флеш-анимации

Нужен ответственный, внимательный и аккуратный человек, который сможет сделать несложную анимацию во флэше для мультика.

Задачи: анимация во флэш (образцы в приложении).

Необходимо выполнить небольшой тест или иметь похожие работы в портфолио.

Тест: нужно анимировать куст: bush_test.fla, чтобы медленно покачивались листики, вокруг цветочков летали кругами белые мелкие шарики. Должен быть цикл.

На выходе swf-файл. Аналогично Trees1.swf

И нужно оценить, сколько будет стоить анимировать 10 аналогичных кустов.

Файлы по ссылке

https://www.free-lance.ru/projects/1515302/spetsialist-po-flesh-animatsii.html?type=c&sort=date