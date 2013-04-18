Нужно создать flash ролик состоящий из 12 слайдов, с последующим переводом его в видео (full hd). Картинки и тексты для ролика есть. В ролике будут меняться картинки, меняться реплики (всплывать и исчезать). Прошу называть сумму ...
Flash баннер для сайта нужен срочно
Исходники обязательны.
170х290 размер до 20кб
В последующем баннеры могут быть расположены на этих двух площадках, сколько будет стоить у Вас редизайн со 170х340 на 240х400 ?
Будущие площадки и их требования:
http://lifenews.ru/static/Advert
http://corp.mail.ru/adv/price_odnoklassniki.htm
Сценарий
Действо первое 9 секунд:
Появляется надпись ЗАНИМАЕТЕСЬ РЕКЛАМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО? (никаких резких движений)
С левого края появляется чел с желтой головой. В одной руке лестница а в другой таблички. Ставит лестницу посередине баннера (залазает на среднюю ступень) и вешает таблички. Повесил-спускается-берет лестницу и уходит откуда пришел.
Действие второе 10 секунд:
Появляется надпись: ДОРОГО, ДОЛГО, СНИМАЮТ КОНКУРЕНТЫ?
С правого края появляется чел с красной головой с лестницей в руках, озирается-ставит лестницу- залазает на среднюю ступень и снимая рвет на две части каждую рекламу. Бросает рекламу на землю в одну кучу. Спускается с лестницы-бьет себя в грудь как в фильме кинг-конг жив, пинает кучу рекламы ногой. Она улетает за правый край баннера. Чел берет лестницу и уходит злорадствуя откуда пришел (в право)
Действие третье 6 секунд
Появляется надпись: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЕСТЬ и картинка.
в третьем действии у чела сидящего с табличкой такое же мигание в левом глазу. Как будто подмигивает-искра. Нужно 4 баннера. Одинаковые с той лишь разницей: замена фона
Есть два варианта выполнения задания: Вариант баннера:24-кадровая анимация и Вариант баннера 10-12 фреймов компьютерной графики. Какой планируется?
Цена баннера? И сроки
Сколько стоит отдельная замена фона?
сколько будет стоить у Вас редизайн со 170х340 на 240х400 ?
до какого минимального размера можно сжать баннер чтоб не страдало качество?
п.с. хотелось бы вручить проект до 100 баксов. оплата на киви или яндекс. вебмани нет и не будет
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