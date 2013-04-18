Flash баннер для сайта нужен срочно

Исходники обязательны.

170х290 размер до 20кб

В последующем баннеры могут быть расположены на этих двух площадках, сколько будет стоить у Вас редизайн со 170х340 на 240х400 ?

Будущие площадки и их требования:

http://lifenews.ru/static/Advert

http://corp.mail.ru/adv/price_odnoklassniki.htm

Сценарий

Действо первое 9 секунд:

Появляется надпись ЗАНИМАЕТЕСЬ РЕКЛАМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО? (никаких резких движений)

С левого края появляется чел с желтой головой. В одной руке лестница а в другой таблички. Ставит лестницу посередине баннера (залазает на среднюю ступень) и вешает таблички. Повесил-спускается-берет лестницу и уходит откуда пришел.

Действие второе 10 секунд:

Появляется надпись: ДОРОГО, ДОЛГО, СНИМАЮТ КОНКУРЕНТЫ?

С правого края появляется чел с красной головой с лестницей в руках, озирается-ставит лестницу- залазает на среднюю ступень и снимая рвет на две части каждую рекламу. Бросает рекламу на землю в одну кучу. Спускается с лестницы-бьет себя в грудь как в фильме кинг-конг жив, пинает кучу рекламы ногой. Она улетает за правый край баннера. Чел берет лестницу и уходит злорадствуя откуда пришел (в право)

Действие третье 6 секунд

Появляется надпись: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЕСТЬ и картинка.

в третьем действии у чела сидящего с табличкой такое же мигание в левом глазу. Как будто подмигивает-искра. Нужно 4 баннера. Одинаковые с той лишь разницей: замена фона

Есть два варианта выполнения задания: Вариант баннера:24-кадровая анимация и Вариант баннера 10-12 фреймов компьютерной графики. Какой планируется?

Цена баннера? И сроки

Сколько стоит отдельная замена фона?

сколько будет стоить у Вас редизайн со 170х340 на 240х400 ?

до какого минимального размера можно сжать баннер чтоб не страдало качество?

п.с. хотелось бы вручить проект до 100 баксов. оплата на киви или яндекс. вебмани нет и не будет