Обновить флешку

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$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок187 просмотров

Все оставить как есть, сделать только современнее и четче.

Заменить только "сайт по индивидуальному дизайну" вместо "сайт по нашему шаблону"

Заменить "Хостинг" вместо "Год хостинга"

12 лет назад
pimenov
Виктор 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо!

Заявки фрилансеров

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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