Есть задача для флешера. Важно, чтобы Вы умели навыки рисования т.к. я надеюсь на работу с Вами и в будущем.

Пожалуйста в своих ответах оцените свою работу по каждому отдельному пункту:

1) Тех.задание в двух файлах. "1.tz(+old).jpg' то, что необходимо сделать. "1. old" в нем немного недостающей информации к первому файлу.