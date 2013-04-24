Исходники обязательны. 170х290 размер до 20кб В последующем баннеры могут быть расположены на этих двух площадках, сколько будет стоить у Вас редизайн со 170х340 на 240х400 ? Будущие площадки и их требования: ...
Есть задача для флешера.
Есть задача для флешера. Важно, чтобы Вы умели навыки рисования т.к. я надеюсь на работу с Вами и в будущем.
Пожалуйста в своих ответах оцените свою работу по каждому отдельному пункту:
1) Тех.задание в двух файлах. "1.tz(+old).jpg' то, что необходимо сделать. "1. old" в нем немного недостающей информации к первому файлу.
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