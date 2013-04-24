Есть задача для флешера.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки160 просмотров

Есть задача для флешера. Важно, чтобы Вы умели навыки рисования т.к. я надеюсь на работу с Вами и в будущем.

Пожалуйста в своих ответах оцените свою работу по каждому отдельному пункту:

1) Тех.задание в двух файлах. "1.tz(+old).jpg' то, что необходимо сделать. "1. old" в нем немного недостающей информации к первому файлу.

12 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Сработал отлично и с первого захода. Очень довольны, будем еще работать.
Отличный заказчик. Задачи установлены четко, оплата моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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