Сделать анимацию в пдфке

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Добрый день!

есть пдф файл. В нём презенташка.

на ней - на ОДНОЙ страничке нужно сделать анимационное решение!

что и как - покажу! в личку САМ напишу!

12 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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