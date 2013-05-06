Исходники обязательны. 170х290 размер до 20кб В последующем баннеры могут быть расположены на этих двух площадках, сколько будет стоить у Вас редизайн со 170х340 на 240х400 ? Будущие площадки и их требования: ...
Коротенький Flash-ролик
Нужно создать небольшой Flash ролик, персонажи отрисованы (в прикреп. файле, но не все; все в исходнике, который вышлем исполнителю). Перемещения персонажей описаны ниже. Просьба указывать цену и сроки.
1 действие: матрешка – папа стоит в центре экрана (1 сек.).
2 действие: из-за папы под наклоном выглядывает голова матрешки – мамы и снова прячется (1 сек.).
3 действие: мама и стайка детишек появляются из-за папы гуськом. Быстро делают круг по экрану, в результате мама останавливается с другой стороны рядом с папой, а дети – вслед за ней (1 сек.).
4 действие: мама и папа ходят из стороны в сторону, перемещаются то вверх, то вниз. Дети в это время: двое бегают друг за другом, другие двое – прыгают друг через друга, а самый маленький пытается успеть за всеми. За все время погулки мама и папа успевают вернуться на исходную позицию, в центр (2 сек.).
5 действие: мама вздрагивает как будильник (1 сек.).
6 действие: детишки сбегаются в центр и замирают в положении, как на эмблеме (1 сек.).
7 действие: вспышка и звук затвора фотоаппарата одновременно. Появляется черно-белый логотип конгресса, постепенно окрашиваясь в оригинальный синий цвет (2 сек.).
9 действие: рамка конгресса пропадает, а цветные матрешки подпрыгивают и начинают веселиться в кадре как в 4 действии (2 сек.).
Выбранный исполнитель
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