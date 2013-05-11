Требуется сделать 4 flash баннера различного размера на автомобильную тематику. Бюджет около $20 за один баннер
Создание анимированного баннера
Необходимо создать анимированный нехитрый гиф-банер
Подробности в приложении
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