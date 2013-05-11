Создание анимированного баннера

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен6 заявок1373 просмотра
#1$40

Необходимо создать анимированный нехитрый гиф-банер

Подробности в приложении

12 лет назад
rastamakc
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

unnoticed
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1
Заслуженно выиграл конкурс - самая первая и самая лучшая работа. Работа с Игорем прошла на отлично - оперативно внёс доработки. Рекомендую.
Четкая постановка задачи, понятные комментарии, быстрая оплата. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

unnoticed
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1

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