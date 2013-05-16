Баннер услуг хостинга GIF

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен13 заявок195 просмотров

Баннер размещается на сайте сразу под видео,

между окном просмотра и кнопками нравится:

http://videohlam(точка)ru/post/29172

ширина примерно 720

высота 80-120 (как получится красивее)

Т.к. баннер висит при просмотре видео, анимацию надо делать редкую и медленную, а то будет раздражать зрителей :)

На баннере логотип компании (см в аттаче).

Изменяемые надписи:

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Статичные надписи.

optibit.ru

Скорость 1 Гб/сек!!! Надежно! Доступно!

Это мои пожелания, можно как-то по своему...

12 лет назад
Dm1979
Гущин 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Все отлично и почти с первого раза! )
Все отлично, рад знакомству и сотрудничеству с Дмитрием!

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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