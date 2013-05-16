Требуется сделать 4 flash баннера различного размера на автомобильную тематику. Бюджет около $20 за один баннер
Баннер услуг хостинга GIF
Баннер размещается на сайте сразу под видео,
между окном просмотра и кнопками нравится:
http://videohlam(точка)ru/post/29172
ширина примерно 720
высота 80-120 (как получится красивее)
Т.к. баннер висит при просмотре видео, анимацию надо делать редкую и медленную, а то будет раздражать зрителей :)
На баннере логотип компании (см в аттаче).
Изменяемые надписи:
Быстрый Хостинг от 29 руб.
пауза секунд 20
Доменные имена RU от 100 руб.
пауза секунд 20
Виртуальные сервера от 149 руб.
пауза секунд 20
Колокейшен от 1000 руб.
Статичные надписи.
Скорость 1 Гб/сек!!! Надежно! Доступно!
Это мои пожелания, можно как-то по своему...
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Заявки фрилансеров
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