Нарисовать баннер

Требуется нарисовать простой баннер для сайта www.constellations.ru. Дизайн сдержанный, без ярких элементов, баннер будет размещаться только на дружественных сайтах со строгим требованием к стилю. В частности, баннер пойдет на www.hellinger.ru и на www.psy-room.ru, и не должен ...
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Необходимо нарисовать динамический баннер для сайта:
Размер: 250px на 100px
Формат: gif или flash
Текст на баннере: "Вы считаете себя экспертом в области снижения веса?"
Эмоциональная составляющая баннера: Для людей, которые испробовали все возможные и невозможные методы снижения веса. Мы предлагаем уникальную программу.
Порядок кадров может быть произвольный, т.е. картинка, текст, картинка и т.п.
Стиль лаконичный, аккуратный не броский.
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