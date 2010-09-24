Нарисовать баннер

$5
БаннерыЗавершен8 заявок212 просмотров
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Необходимо нарисовать динамический баннер для сайта:

Размер: 250px на 100px

Формат: gif или flash

Текст на баннере: "Вы считаете себя экспертом в области снижения веса?"

Эмоциональная составляющая баннера: Для людей, которые испробовали все возможные и невозможные методы снижения веса. Мы предлагаем уникальную программу.

Порядок кадров может быть произвольный, т.е. картинка, текст, картинка и т.п.

Стиль лаконичный, аккуратный не броский.

13 лет назад
iforce
Игорь 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
fr1m1nder
Иван 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Супер! За час нарисовал классный баннер! Внес все корректировки без лишних вопросов. На связи. Смело рекомендую. При желании могу похвастаться результатами сотрудничества!!!!
Быстро поставил задание, четко разьяснил что нужно. Оплатил вовремя, вообщем - рекомендую!
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