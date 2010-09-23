Сделать 3 баннера для сайта

$10
БаннерыЗакрыт12 заявок210 просмотров
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Приветствую, нужно сделать 3 баннера для сайта разных размеров - один статичный простой, два динамичных желательно GIF в крайнем случае на флеше. На баннерах будет в основном текст и минимум графики.

Срок - 1 день.

13 лет назад
Dagaseo
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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