Dagaseo

Константин Dagaseo

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Способы оплаты:

- Карта Сбербанк, Кукуруза

- QIWI

- WebMoney (WMZ, WMR)

- Яндекс деньги

- PayPal

- Денежные переводы (Contact, Юнистирим и др.)

Отзывы фрилансеров

ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Установка и настройка Wordpress + перевод шаблона
WordPress
Все прошло хорошо
Всё было сделано отлично! На возникающие вопросы отвечал оперативно. В общем во многом помог)
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Позвонить по Скайпу в интернет-магазин в США
Константин четко объяснил суть задачи, поэтому в работе не возникло затруднений. Оплатил мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству!
Один из лучших исполнителей с кем довелось работать! Я в полнейшем восторге) Всё очень оперативно и по делу! Рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
samfam
Юля 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Сделать презентацию в ПоверПоинт или PDF формате
Четко поставлена задача, своевременна оплата и ПРИЯТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. СПАСИБО).
Юля крутой исполнитель - делает всё вовремя и красиво! Правки практически не требовались, понимает сразу что нужно сделать. Рекомендую её - с ней легко работать!
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sergveter
Сергей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Перенести сайт на другой хостинг и настроить
Задача была поставлена адекватно и оплачена. Спасибо за сотрудничество!
Всё было сделано вовремя и без багов. Надежный исполнитель, я вносил предоплату 100%. Всё ок! Рекомендую!
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Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Нужно в макет внести правки
Чёткое тз и своевременная оплата, рекомендую
Задание было выполнено как нужно! Правки внесены оперативно. Рекомендую этого исполнителя.
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