Здравствуйте! Суть: - необходимо установить движок Wordpress и настроить его для корректной работы (установить требуемые плагины) Проверить чтобы шаблон корректно работал как в мобильной версии сайта, так и в web-версии ...
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- $30Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Привет всем! Нужно сделать короткую презентацию идеи для инвесторов, на тему строительства (подойдёт формат ПоверПоинт, JPG, или PDF). Презентация из 8-12 слайдов (страниц) примерно. Там будет текст, фото, графики - всё ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуте! Нужен человек (желательно мужчина), который от моего имени позвонит по скайпу (это бесплатно) в интернет-магазин в США, и спросит что с заказом, почему не отправили. Служба поддержки общается только по телефону, на мои ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Привет всем! Суть: — необходимо установить движок Wordpress и настроить его дня корректной работы — нужно установить тему и немного модифицировать тему-шаблон — убрать кое-что лишнее и встроить плагины, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $40
Привет всем! Суть: - необходимо установить движок Wordpress и настроить его дня корректной работы - нужно перевести шаблон, кроме этого его еще нужно немного модифицировать — ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Привет! Есть логотип - нужно в нём сделать фон прогзрачным. Так же есть фотки улицы с рекламным щитом - нужно этот того разместить на рекламном щите на фотке. Далее есть второй лого ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Привет всем! Нужно перенести сайт (интернет-магазин) на другой хостинг. Сделать это нужно грамотно, чтобы ни каких ошибок и косяков не возникало при дальнейшей работе. Если при переносе возникнут проблемы, вам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $40
Привет всем! Суть: - необходимо установить движок Wordpress и настроить его дня корректной работы - нужно перевести шаблон, кроме этого его еще нужно немного модифицировать - убрать кое-что лишнее ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Привет! Нужно внести правки в готовые макеты сайтов (2 штуки). А именно: разместить на них логотип заказчика + тексты с картинками заказчика. Чтобы посмотреть как это всё будет выглядеть, когда сайты будут ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно нарисовать простой дизайн сайта (главную страницу) по тематике в стиле Web 2.0 Тематика: ремонт, кондиционеры, окна Нарисованный макет нужен завтра к 15-00 по Москве. Подробности и пример того что ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно нарисовать простой дизайн сайта (главную страницу) по тематике Пластиковые окна. Есть пример - как нужно сделать. Нарисовать нужно сегодня до 16-00, чтобы можно было посмотреть дизайн сайта. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $5
Привет! Есть плакат большой, так вот нужно из него сделать листовку, т.е. взять картинку с плаката и разместить на ней текст. Работы минут на 5-10. Просто сейчас под рукой нет Фотошопа. Нужно быстро, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Привет всем! Нужно перенести блог (на движке Wordpress) на другой хостинг. Сделать это нужно грамотно, чтобы ни каких ошибок и косяков не возникало. Так же в перенесённый блог нужно установить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Привет! Нужно сделать качественный рекламный ролик с серьёзным мужским голосом в стиле "Пиратская станция" и фоновой музыкой в стиле ТРАНС. Длительность 20 секунд.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать флеш-баннер, уменьшенныю копию шапки вот этого сайта: http://bit.ly/bwlN3R Только вместо машины будет ехать автобус, а всё остальное - такое-же. Нужны отвественные люди, с хорошим здоровьем, у которых ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Приветствую, нужно сделать 3 баннера для сайта разных размеров - один статичный простой, два динамичных желательно GIF в крайнем случае на флеше. На баннерах будет в основном текст и минимум графики. Срок ...Баннеры12 заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую! Итак, суть задания: есть УЖЕ ГОТОВЙ дизайн плакатов - нужно на афише внести изменения, а именно добавить номер телефона, логотипы партнёров, и кое-что убрать. ВСЁ НУЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ! ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Привет! Нужно: - установить движок WordPress - установить некоторые плагины ("Ушки", "Добавление в соц закладки", "Подписка на новости" и др.) - перевести шаблон с английского на русский (шаблон есть) - ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Приветствую! Нужно нарисовать информационный плакат на тематику - сигнализация для дома, безопасность. Текст и описание что там должно быть, а так же фотки самой сигнализации я предоставлю. Размер - 100х150 см. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $60
Привет! Итак, нужно нарисовать дизайн (или чёткий набросок дизайна) сайта (сайт депутата). Цветавая гамма и структура сайта должна быть похожей на эти: http://kremlin.ru/ http://www.whitehouse.gov/ http://www.zhigarev.ru/ вобщем, в стиле Единой России. На сайте ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт15 лет назад