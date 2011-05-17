Перенести блог (на Wordpress) на другой хостинг

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен15 заявок226 просмотров

Привет всем!

Нужно перенести блог (на движке Wordpress) на другой хостинг.

Сделать это нужно грамотно, чтобы ни каких ошибок и косяков не возникало.

Так же в перенесённый блог нужно установить 2 плагина (я покажу какие). Поэтому у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть опыт работы с Wordpress!

WordPress
14 лет назад
Dagaseo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$20
1 день
Всё что нужно сделал быстро!
Доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад

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