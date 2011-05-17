Перенести блог (на Wordpress) на другой хостинг

Привет всем!

Нужно перенести блог (на движке Wordpress) на другой хостинг.

Сделать это нужно грамотно, чтобы ни каких ошибок и косяков не возникало.

Так же в перенесённый блог нужно установить 2 плагина (я покажу какие). Поэтому у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть опыт работы с Wordpress!