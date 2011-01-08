Перенести интернет-магазин на amiro

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки135 просмотров

Интернет-магазин www.mislavochki.ru перенести на Amiro.cms, доработать и настроить согласно ТЗ.

14 лет назад
jayzzy
Мария 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров