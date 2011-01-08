Обновить шаблон DLE 9.0 до версии 9.2

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки142 просмотра

Обновить шаблон DLE 9.0 до версии 9.2

DLE
14 лет назад
malevin
Андрей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо! Работа была выполнена быстро и четко, приятно сотрудничать с такими людьми как Виталий.
Спасибо. С вами тоже приятно работать. Надеемся на сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад

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