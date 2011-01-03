Консалтинг по drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка123 просмотра

Здравствуйте,

начинаю осваивать drupal, есть вопросы,

нужны консультации по работе с модулями и созданию тем

(по icq), если есть желающие, сориентируйте по ценам

Drupal
14 лет назад
messy
43 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров