Встроить каталог авто в сайт на Joomla 1.5

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Завершен1 заявка168 просмотров

В сайт автомобильной тематики CMS Joomla, нужно встроить каталог авто, сконфигурировать егои настроить.

От Вас сроки и цена, начинающих и без отзывов прошу не беспокоить.

Схема каталога прилогается.

По всем вопросам пишите в аську.

Joomla
14 лет назад
studio-rosta
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
Справился с поставленной задачей, сделал каталог авто на базе компонента соби для Joomla. Спасибо будем обращаться.
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад