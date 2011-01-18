Встроить каталог авто в сайт на Joomla 1.5

В сайт автомобильной тематики CMS Joomla, нужно встроить каталог авто, сконфигурировать егои настроить.

От Вас сроки и цена, начинающих и без отзывов прошу не беспокоить.

Схема каталога прилогается.

По всем вопросам пишите в аську.