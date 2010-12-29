Перенести сайт на CMS,

Требуется перенести сайт на адекватную CMS и сделать апдейт согласно дезайнам в файлах по ссылке:

https://www.yousendit.com/download/RlRyV0p3UzhvQnRjR0E9PQ

www.yousendit.com/download/RlRyV0p3UzhvQnRjR0E9PQ

соеденить обе ссылки чтобы скачать

сайт сейчас вот здесь:

www.palaceofglass.com

здесь сайт в разработке как должен быть:

reflectionsinmedia.com

сайт сейчас на самописной CMS, мы хотим переехать на CMS систему,

возможно Joomla или kryn, готовы выслушать ваши предложения.

пожалуйста, включите их в вашу заявку

моментом трубуещим внимания будет раздел "Vizualizer" и "To Order"

- в первом нужно сделать функцию загрузки пользоателем своего фото интерера,

выделние поля и возможность подстаить в него имидж нашего стекла,

- во втором создать систему формирования заказа,

имиджи по ссылке дадут подробную информацию,

частью проекта так же будет обновление базы данных с картинками стекла:

убрать из существующих около 50 позиций, добавить около 450 новых,

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением, надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

работа срочная

приветсвуется знание SEO