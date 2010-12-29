Нужен шаблон сайта школы
Перенести сайт на CMS,
Требуется перенести сайт на адекватную CMS и сделать апдейт согласно дезайнам в файлах по ссылке:
https://www.yousendit.com/download/RlRyV0p3UzhvQnRjR0E9PQ
www.yousendit.com/download/RlRyV0p3UzhvQnRjR0E9PQ
соеденить обе ссылки чтобы скачать
сайт сейчас вот здесь:
здесь сайт в разработке как должен быть:
сайт сейчас на самописной CMS, мы хотим переехать на CMS систему,
возможно Joomla или kryn, готовы выслушать ваши предложения.
пожалуйста, включите их в вашу заявку
моментом трубуещим внимания будет раздел "Vizualizer" и "To Order"
- в первом нужно сделать функцию загрузки пользоателем своего фото интерера,
выделние поля и возможность подстаить в него имидж нашего стекла,
- во втором создать систему формирования заказа,
имиджи по ссылке дадут подробную информацию,
частью проекта так же будет обновление базы данных с картинками стекла:
убрать из существующих около 50 позиций, добавить около 450 новых,
пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,
с отзывами и зрелым акаунтом;
общение через SKYPE,
No ICQ
в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением, надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;
оперативная оплата,
работа срочная
приветсвуется знание SEO
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Натянуть вёрстку на джумлу.Завершен14 лет назад
www_zikzag_kz вот сайт надо вот так http://pics.kz/s1/8d/dd/1f/8ddd1f5d029ad87ac8a069305c33f855.jpg псд шапки есть ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)Завершен14 лет назад
- $50
Натянуть вёрстку на CMS JoomlaЗавершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте, коллеги. С наступающим новым годом всех. Есть небольшая работа - есть вёрстка. Её надо натянуть на джумлу. Цена до 1500 WMR или ЯД - на Ваш выбор. Срок - ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! На сайте нужен редилайзн, дизайн в псд готов, сделали верстку, осталось внедрить ее в шаблоны движка. Цены? Сроки?Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Поправить разделы, добавить кое-где боковое меню, поменять местами картинки блоков. Исправить ошибки в названиях разделов. Работы для специалиста объективно на 1,5-2 часа. Точное ТЗ по запросу в личку. Сроки ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Что есть: 1) Зарегистрированный домен 2) Хостинг 3) Дизайн блога (см. аттач) Что нужно сделать: 1) выбрать бесплатный (однопользовательский) движок для блога (требование - простота ...Завершен14 лет назад
- $100
ЦМС Joomla 1.5 Компонент Virtuemart 1.1.6 • Сделать чтобы модуль mod_virtuemart_cart не показывался бы при оформлении заказа. Он должен показываться только в разделе интернет магазина. • В виртумарте в детализации заказов, вместо ...Завершен14 лет назад
- $15
Нужно убрать из шаблона пару баннеров, отключить систему оплаты через веб-ассист. Сегодня.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад