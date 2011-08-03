Drupal 7 модуль авторизация и регистрация VK OpenAPI почасово или фиксед собрать парочку полей для формы... минимальный опыт разработки под Друпал, PHP / MySQL - 1 год
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Drupal 7 модуль авторизация и регистрация VK OpenAPI почасово или фиксед собрать парочку полей для формы... минимальный опыт разработки под Друпал, PHP / MySQL - 1 год
Требования: PHP, JS, MySQL, Drupal, Voting API, ... Модуль декларирующий два типа узлов + рейтинги под них, + рейтинги пользователей, + сводные таблицы по этим рейтиграм форма оплаты договорная
Требования: PHP, JS, OOP, Yii, MySQL Несложный проект с использованием Yandex Maps API почасовая оплата или за готовые участки
Требование: талант и опыт с иллюстрацией / рисунком, чувство цвета ПО: желательно Adobe предпочтение отдаем самозанятым персонам