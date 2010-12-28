Исправления в шаблоне Shop-Script

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки111 просмотров

Нужно убрать из шаблона пару баннеров, отключить систему оплаты через веб-ассист. Сегодня.

14 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров