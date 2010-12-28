Подсказать, как убрать дефаултное сообщение плагина tt_news "no news in this list." Для этого ресурса clarus-apex.com.
Исправления в шаблоне Shop-Script
Нужно убрать из шаблона пару баннеров, отключить систему оплаты через веб-ассист. Сегодня.
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