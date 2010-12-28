Настроить магазин молодёжной одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки149 просмотров

Требуется:

1. настроить джумлу1.5+виртуемарт1.1.5 для работы с товарами для которых требуются категории, название, фото, размер, короткое описание и т.д. , что там ещё для магазинов требуется.

2.настроить модуль оплаты робокассу например

3.установить и настроить модуль доставки почтой россии и емс-гарантпост

4,5,6 возникшие задачи будут обсуждаться с выбранным исполнителем.

Настройка почты
14 лет назад
gzz
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

levinstaryj
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$110
7 дней

Заявки фрилансеров

levinstaryj
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад