Drupal. Срочная помощь в настройке крона.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо выявить причину и исправить ошибку работы крона на drupal сайте

Ситуация: крон не отрабатывает: "Попытка перезапуска выполнения регулярных процедур (cron) в то время, как они уже выполняются" и "Время выполнения регулярных процедур превысило час, скорее всего это зависание."

Ошибка носит постоянный характер (ручное удаление "семафора" не дает результат)

Для оперативной связи icq 12331254, об оплате договоримся

Drupal
14 лет назад
Demeter
55 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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