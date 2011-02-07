Приватный проект для RSol

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка151 просмотр

Разработка доски объявлений

14 лет назад
Dreammaker
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

RSol
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$800
60 дней
Отличный программист, отличный человек - приятно работать. Всё в срок и качественно. Если нужен опытный программист для сложных проектов, то выбрать Вячеслава - это правильное решение (учтите, что я и сам веб-программист, поэтому моя оценка в данной ситуации вдвойне весомее).
Работать с Романом было просто - всегда знает, что хочет. Поскольку он сам программист, то задания шли обдуманные и мы общались на одном языке. Если я что-то не понимал как сделать - мы вместе решали этот вопрос и либо находили решение, либо отменяли. Фактически, все тестирование Роман взял на себя - все, что было найдено, было обосновано и, соответственно, было просто понять, что же не работает. Супер-мега Заказчик! И просто замечательный человек. P.S. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RSol
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад