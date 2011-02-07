Приватный проект для RSol

Работать с Романом было просто - всегда знает, что хочет. Поскольку он сам программист, то задания шли обдуманные и мы общались на одном языке. Если я что-то не понимал как сделать - мы вместе решали этот вопрос и либо находили решение, либо отменяли. Фактически, все тестирование Роман взял на себя - все, что было найдено, было обосновано и, соответственно, было просто понять, что же не работает. Супер-мега Заказчик! И просто замечательный человек. P.S. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.