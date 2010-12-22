Необходима помощь по Джумле в нескольких вопросах - например, проблемы с установкой некоторых расширений.
Разработать шаблон для BLOX CMS
Разработать шаблон (модуль) для BLOX CMS по отслеживанию состояния заказов. Данные импортируются в блок в виде CSV-файла.
Возможности модуля со стороны оператора:
- закачка таблицы заказов
- поиск по таблице заказов
Возможности модуля со стороны заказчика
- отображение состояния отдельного заказа по номеру счета
Заявки фрилансеров
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