Разработать шаблон для BLOX CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок107 просмотров

Разработать шаблон (модуль) для BLOX CMS по отслеживанию состояния заказов. Данные импортируются в блок в виде CSV-файла.

Возможности модуля со стороны оператора:

- закачка таблицы заказов

- поиск по таблице заказов

Возможности модуля со стороны заказчика

- отображение состояния отдельного заказа по номеру счета

14 лет назад
ramhasanov
Рамиль 
53 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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