Поднять мелкий проект на Джумле (+верстка)

Нужно интегрировать див-верстку в CMS Дизайн http://kirilkin.com/antaresmain.jpg 1. Структура сайта – в приложении... Переход в подразделы будет происходить через верхнее выпадающее меню. Щас верстальщик доделывает его. 2. Редактировать нужно будет только ...