Поднять мелкий проект на Джумле (+верстка)

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Завершен4 заявки251 просмотр

Поднять мелкий проект на Джумле (+верстка)

будет вместо it-21.ru.

1) Все тексты берем с it-21.ru.

2) Доменное имя до переноса на it-21.ru - it-21.siteprojects.ru

3) счетчики берем с текущего сайта it-21.ru

4) smtp ящик для формы с ответом

[email protected]

высылать письма на: [email protected]

5) Срок - к чтв вечер.

JoomlaSMTP
14 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$150
2 дня
Дмитрий - прекрасный специалист! Справился с заказом великолепно. Рекомендую!
Михаил, заказчик с четкими и лаконично изложенными требованиями! Было очень удобно работать!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад