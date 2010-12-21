Сделать мультиязычность на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка110 просмотров

Есть интернет магазин, необходимо сделать переключение на англ.язык. (точнее англ яз должен по умолчанию стоять, и переключатся на рус.)

Joomla
14 лет назад
Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bobsua
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все сделал как надо. Отличный специалист рекомендую
Один из лучших заказчиков - все сделал, как обещал!!! Обращайтесь, не будете жалеть!

Заявки фрилансеров

bobsua
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад