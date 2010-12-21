Нужно доделать сайт, который находится на системе "неткат". Обращайтесь все, кто владеет данной системой!
Сделать мультиязычность на джумле
Есть интернет магазин, необходимо сделать переключение на англ.язык. (точнее англ яз должен по умолчанию стоять, и переключатся на рус.)
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