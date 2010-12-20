Интеграция Joomla+JomSocial+MyBlog+JomComments+.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка103 просмотра

Нужно интегрировать без багов Joomla+JomSocial+MyBlog+JomComments+Kunena. Вроде бы все нужные плагины для интеграции этих компонентов есть, почти все компоненты (JomSocial+MyBlog+JomComments) от одного производителя, но почти все ставится непременно с глюками. Сам уже устал от варнингов, deprecated и более серьезных проблем.

Joomla
14 лет назад
Teleport
Кирилл 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

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