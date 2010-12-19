Требуется знаток друпал для настройки сайта. Подробности в скайпе: sunjihn.
Интернет-магазин на Битрикс
Требуется:
- создать структуру
- подвязать шабоны (шаблоны есть)
- настроить магазин (стандартные компоненты)
- завести 10-20 товаров
Обязательные условия:
- опыт работы с магазином Битрикс
- опытв html-css - может потребоваться править
- доступность в скайпе в рабочее время
Заявки фрилансеров
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