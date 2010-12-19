Интернет-магазин на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок160 просмотров

Требуется:

- создать структуру

- подвязать шабоны (шаблоны есть)

- настроить магазин (стандартные компоненты)

- завести 10-20 товаров

Обязательные условия:

- опыт работы с магазином Битрикс

- опытв html-css - может потребоваться править

- доступность в скайпе в рабочее время

CSSHTML
14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров