Настроить шаблон для Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок148 просмотров

Надо установить и настроить http://osc.template-help.com/drupal_27967/. В шаблоне надо будет заменить фон, сделать всплывающее меню, заменить зеленый цвет блоков на голубой. Настроить авторизацию, поиск, новости, комментарии, сделать фотогалерею. Исполнителю будет предоставлено подробное ТЗ. Надо срочно. Необходимы будут консультации по администрированию сайта. Напишите стоимость и сроки.

Drupal
14 лет назад
Need4Speed
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmitry_mashkov
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Благодарна Дмитрию за отлично выполненную работу! Сделал все согласно ТЗ и даже больше. Всегда на связи, помог мне разобраться с админкой, отвечал на все вопросы. Сначала несколько смущало что Дмитрий новенький и у него нет отзывов, но в результате я не пожалела ,что обратилась именно к нему. Он хороший специалист и ответственный человек. Буду обращаться еще.
Ирина хороший заказчик - задания четко сформулированные, все по-честному. приятно работать.

Заявки фрилансеров

dmitry_mashkov
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад