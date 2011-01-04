Настроить шаблон для Drupal

Благодарна Дмитрию за отлично выполненную работу! Сделал все согласно ТЗ и даже больше. Всегда на связи, помог мне разобраться с админкой, отвечал на все вопросы. Сначала несколько смущало что Дмитрий новенький и у него нет отзывов, но в результате я не пожалела ,что обратилась именно к нему. Он хороший специалист и ответственный человек. Буду обращаться еще.